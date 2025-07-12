السبت 12 يوليو 2025
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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 9 أشخاص إثر
إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9  أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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