آلاف المتظاهرين يحتشدون وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين احتشدوا وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل.

ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وذلك في ظل تعنت حكومة نتنياهو.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر الأحد مشاورات أمنية مع عدد من كبار المسئولين، لمناقشة آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثف الوساطات الدولية والإقليمية لدفع المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس نحو اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بسبب خريطة الانسحاب الإسرائيلي

أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه تعثرًا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40 في المئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إن “مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها أمس الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”.

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