السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شافرى شمس الدين وزير الدفاع بدولة إندونيسيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا  حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

 

القوات المسلحة المصرية والإندونيسية

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والإندونيسية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مستقبلًا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أشار وزير الدفاع بدولة إندونيسيا إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة. 
 

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإندونيسية والسفير والملحق العسكرى الإندونيسى بالقاهرة.

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الأمانة العامة لوزارة الدفاع الملحق العسكري الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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