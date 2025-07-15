الثوم بـ35 جنيها، أسعار الخضار في سوق الجملة بمنطقة الساحل

شهدت أسواق الخضار في مصر القديمة، وتحديدًا في سوق الساحل العريق بمنطقة أثر النبي، انخفاضًا كبيرًا وملحوظًا في أسعار الخضروات، ما أدخل حالة من الارتياح لدى المواطنين والتجار على حد سواء، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يعتبر موسمًا للخير وتوفر المحاصيل.

ويُعد سوق الساحل أحد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في جنوب القاهرة، ويخدم مناطق عديدة مثل السيدة زينب، دار السلام، المعادي، حلوان، ومنطقة الجيزة، مما يجعل أي تغير في أسعاره مؤثرًا على شريحة واسعة من المستهلكين.

الصيف وانخفاض الأسعار.. العلاقة المباشرة

وفق قاعدة العرض والطلب، فإن زيادة المعروض تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الأسعار. وفي فصل الصيف، تزداد كميات المحاصيل المعروضة في الأسواق بسبب وفرة الإنتاج، ما يدفع الأسعار نحو الانخفاض، وهو ما يلاحظه المواطنون يوميًا في الأسواق.

التجار: الأسعار مناسبة جدًا والموسم مبشر

في حديث مع أحد أقدم تجار السوق، قال المعلم علاء: "الأسعار حاليًا في أفضل حالاتها. في السنين اللي فاتت كانت الكوسة والخيار مثلًا بتوصل أرقام خيالية، لكن السنة دي الوضع أفضل بكتير. البضاعة متوفرة والأسعار مناسبة لكل الناس."

وأكد أيضًا أن حالة السوق مستقرة، وهناك توقعات بمزيد من الانخفاض مع دخول أغسطس، خاصة في أصناف مثل الطماطم والفلفل والكوسة.

جدول بأسعار الخضار في سوق الساحل – يوليو 2025:

الصنف السعر بالجنيه المصري شطة بلدي 4 فلفل ألوان 10 فلفل باسكرا 4 فلفل رومي 7 باذنجان عروس 3.5 – 4 باذنجان أبيض 4 – 5 باذنجان رومي 3 خيار صوب 12 طماطم (العداية) 60 – 110 جزر 5 – 6 كوسة 10 – 12 بصل أبيض 8 – 11 بصل أحمر 7 – 8 ثوم 35

مواطنون: الأسعار في متناول الجميع

في جولة داخل السوق، عبر بعض المواطنين عن ارتياحهم للأسعار، حيث قالت الحاجة أم إبراهيم: " كنت زمان بشتري بالخمسة جنيه صنفين، دلوقتي ممكن أرجع بكيس مليان بـ10 جنيه. الحمد لله الأسعار خفّت عن زمان".

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