مصرع 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالمنيا

لقي 3 أشقاء مصرعهم فيما أصيب شقيقهم الرابع في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، تم نقل الجثث والمصاب إلي المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة 3 أشقاء، وإصابة شقيقهم الرابع في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وفاة 3 أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى البلاغ ، وتبين وفاة ريم نصر، 10 أعوام، عمر نصر، 7 أعوام، محمد نصر، 11 عاما، فيما اصيب شقيقهم الرابع أحمد نصر 5 أعوام، في ظروف غامضة.

وتم نقل المصاب إلي مستشفى ديرمواس لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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