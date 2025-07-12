القابضة للمياه تستقبل وفد المنظمة الوطنية لمشروعات التنمية الصغيرة بـ بنجلاديش

نظّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، زيارة ميدانية لوفد من المنظمة الوطنية لمشروعات التنمية الصغيرة بدولة بنجلاديش، بهدف نقل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع الصرف الصحي وتحسين مستوى تقديم الخدمات.

وقد تم تنفيذ الفعاليات داخل مركز تدريب وزارة الري بمدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج متكامل شمل عروضًا تعريفية وورش عمل تطبيقية حول:

جهود التوعية المجتمعية وتأثيرها في رفع وعي المواطنين بقضايا المياه والصرف الصحي.

استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في دعم حملات التوعية والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع.



وتضمنت الزيارة أيضًا تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع مؤسسة Well Spring، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأجيال الجديدة.

وأشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه واعربوا عن سعادتهم بالاطلاع على التجربة المصرية الفريدة، مشيرين إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي في مصر لديه العديد من الخبرات والتكنولوجيات المتميزة، وعبّروا عن تطلعهم لتعزيز التعاون الفني ونقل التجارب الناجحة إلى بلادهم.

جدير بالذكر شهدت زيارة وفد المنظمة الوطنية للمشروعات التنموية الصغيرة بدولة بنجلاديش جولات ميدانية بعدة محافظات، منها أسوان والفيوم والإسكندرية، بهدف نقل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. تأتي الزيارات برعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث اطلع الوفد على آليات تحسين خدمة العملاء، وإدارة محطات المياه، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

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