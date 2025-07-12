وزير الخارجية الإيراني: منشآتنا النووية تضررت ومعاهدة حظر الانتشار الأكثر تضررًا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بعض المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لأضرار، لكنه أشار إلى أن الضرر الأكبر طال معاهدة حظر الانتشار النووي نفسها، في إشارة إلى تداعيات التوترات الدولية الأخيرة.

وأضاف الوزير أن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ شكلا جديدا خلال المرحلة المقبلة، دون تقديم تفاصيل إضافية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية حول الملف النووي الإيراني.

أكسيوس: بوتين يضغط على إيران لقبول اتفاق نووي دون تخصيب

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث القيادة الإيرانية على قبول اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، يتضمن وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم، في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية وتفادي تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

ترامب يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران مجددا في هذه الحالة

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم معارضته ضرب إسرائيل إيران إذا استأنفت برنامجها النووي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أعرب لنتنياهو عن أمله في عدم شن واشنطن مزيدا من الضربات على إيران وتمسكه بالحل الدبلوماسي.

بصورة زوال تمثال الحرية وترامب، رسالة تهديد مثيرة من خامنئي إلى أمريكا

وأصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، ليلة الجمعة رسالة تهديد مباشرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده قادرة على استهداف مواقع أمريكية "مهمة" بالمنطقة.

جاء ذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أرفقها بصورة كاريكاتورية لتمثال الحرية بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد بدا عليه آثار الاستهداف.

أكد خامنئي في رسالته أن إيران وجهت "صفعة قاسية وساحقة" إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ملمحا إلى أن "الانتقام القاسي في الطريق".

وكتب: "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، ملحقة بها أضرارا. إن قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار".

وحملت الصورة الكاريكاتورية المرافقة للتدوينة رسالة رمزية باستهداف أمريكا ورمزها التاريخي، في تصعيد إعلامي وسياسي واضح.

تأتي تهديدات خامنئي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، شملت هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق وقطر، منها قاعدة عين الأسد وقاعدة العديد في قطر.

وتصاعدت التوترات عقب ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات صاروخية أعلنت أنها "رد قوي" على العدوان الأمريكي.

وحذرت إيران مرارًا من أن أي تدخل أمريكي إضافي أو دعم لإسرائيل سيقابل برد عسكري مباشر على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق ودول الخليج.

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