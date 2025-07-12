السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يصل غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

الغش في ضمائر وقحة؟!

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

زغلول صيام يكتب: تعديل بيان نادي بتروجيت ثلاث مرات يكشف المستور.. أين المهندس وليد لطفي؟! طب بصوا على إنبي!

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

بتروجيت يعدل بيانه الرسمي بشأن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم السبت 12 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته برزق وفير قادم

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية