السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

بسبب الصيانة الدورية، قطع الكهرباء عن 3 قرى في نقادة بقنا

قطع الكهرباء،فيتو
قطع الكهرباء،فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نقادة، غرب محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ علي وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية.

المناطق المتأثرة فى قنا

وأضاف بيان الوحدة المحلية، أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هى: "كوم الضبع-الشيخ على-قرية طوخ" وذلك غدا “الأحد” من الساعة السادسة الي الثامنة صباحا.

وطالبت الوحدة الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الإنقطاع لحين عودة التيار مرة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتم تخصيص أرقام الشكاوى.

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التيار الكهربائي محافظة قنا مدينة نقادة قنا نقادة

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