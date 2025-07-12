بيان رسمي، بتروجيت يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان

أصدر نادي بتروجيت، بيانًا منذ قليل لتوضيح بعض الأمور بشأن لاعب الفريق حامد حمدان الذي تلقى عرضا من الزمالك والقطر القطري.

لا عروض رسمية باستثناء عرض قطري

جاء في بيان بتروجيت: "في ضوء ما تم تداوله من شائعات وتفاصيل مغلوطة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن لاعبي الفريق الأول، يود نادي بتروجت توضيح ما يلي:

“تؤكد إدارة نادي بتروجت أنها لم تتلقَ أي عروض رسمية بشأن لاعبي الفريق، باستثناء عرض واحد من نادي قطر القطري لضم اللاعب حامد حمدان، وتم الرد على هذا العرض بالاعتذار، حرصًا على استقرار الفريق”.

اتصالات شفهية فقط من الزمالك

وأضاف البيان: تمت اتصالات شفهية فقط من جانب إدارة نادي الزمالك للاستفسار عن الثنائي حامد حمدان وتوفيق محمد، وجاء رد بتروجت واضحًا بالتمسك باللاعبين في ظل الحاجة الفنية إليهما. ولم يتم التطرق إلى أي تفاصيل مالية أو تفاوض رسمي بشأن انتقالهما.

لا نية للتفريط في اللاعبين

وأكدت الإدارة رفضها التام للتفريط في أي عنصر من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، نظرًا لحجم المنافسة المتوقع في الدوري الممتاز الموسم القادم.

انتظام التدريبات وتدعيم الصفوف

واصل اللاعبون تدريباتهم بشكل منتظم استعدادًا للموسم الجديد، في حين تسعى الإدارة لتدعيم الفريق بصفقات قوية تحقق الإضافة الفنية.

استنكار للهجوم.. وحفاظ على القوام الأساسي

واستنكرت إدارة بتروجت الهجوم غير المبرر على مسؤولي النادي بسبب تمسكهم بلاعبيهم، مؤكدة على حقها الكامل في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

وشدد مجلس الإدارة برئاسة اللواء جمال فوزي على حرصه الكامل بعدم المساس بالعناصر المميزة، من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة في الموسم الجديد.

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