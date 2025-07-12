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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وطفل بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان البلاغ.


وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن طفلا نشبت بينه وبين آخر خلاف ومشادة كلامية استعان فيها بالمجني عليه لفض الخلاف.

 

حبس عاطل قتل شابا تدخل لفض مشاجرة في السلام

 وكشفت التحريات أن المجني عليه ذهب صحبة الطفل إلى الطرف الآخر لإنهاء الخلاف والعتاب، وأثناء ذلك تدخل أحد الأشخاص منهم، وتعدى على الأول بسلاح أبيض فأصابه إصابات قاتلة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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