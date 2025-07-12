تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وطفل بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان البلاغ.



وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن طفلا نشبت بينه وبين آخر خلاف ومشادة كلامية استعان فيها بالمجني عليه لفض الخلاف.

حبس عاطل قتل شابا تدخل لفض مشاجرة في السلام

وكشفت التحريات أن المجني عليه ذهب صحبة الطفل إلى الطرف الآخر لإنهاء الخلاف والعتاب، وأثناء ذلك تدخل أحد الأشخاص منهم، وتعدى على الأول بسلاح أبيض فأصابه إصابات قاتلة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.