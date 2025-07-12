السبت 12 يوليو 2025
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اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك (آخر تحديث)

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي ، تنشر “ فيتو ” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه، اليوم السبت 12 يوليو 2025  في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.   

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سعر الريال السعودي، فيتو

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.18 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.14 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول

13.12 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع. 

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سعر الريال السعودي، فيتو

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.18 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.14 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع. 

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سعر الريال السعودي، فيتو

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.16 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع. 

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سعر الريال السعودي، فيتو

الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986.

 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

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