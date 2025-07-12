السيسي يتوجه اليوم إلى غينيا للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

ومن المنتظر أن يؤدي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي إلى تسريع عملية الاندماج القاري واعتماد تقسيم العمل المشترك واعتماد تقرير تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعام 2025.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء المنطقة الحرة القارية والمناطق الاقتصادية الإقليمية، ومفوضو الاتحاد الأفريقي والرئيس التنفيذي لمبادرة “النيباد”.

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