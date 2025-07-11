السبت 12 يوليو 2025
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ضبط 56 طن مواد بترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بسوهاج

ضبط مواد بترولية
ضبط مواد بترولية للاتجار بها في السوق السوداء بسوهاج، فيتو

أعلن الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج عن ضبط 56 طن مواد بترولية، تم تجميعها بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بمعرفة إدارة التجارة الداخلية بديوان المديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٥ محضرًا بيانها كالآتي 1 محضر غش تجاري لمصنع بويات لإنتاجه منتجات معيبة و٧ محاضر ملكية فكرية لتقليد علامات تجارية و٣ محاضر مواد بترولية و٢ محضر غش تجاري سلع غذائية و٢١ محضر عدم إعلان عن أسعار سلع غذائية و١ محضر سلع مجهولة المصدر.

وأضاف التوني في تصريحاته أنه تم ضبط  أثناء الحملة ٧ أطنان زيوت سيارات مجهولة المصدر وتحرر المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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اتخاذ الإجراءات القانونية إدارة التجارة الداخلية ادارة اسفرت الاجراءات القانونية الإتجار

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