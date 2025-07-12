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حوادث

اليوم، سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين بـ "الخلية الإعلامية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية الخلية الإعلامية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ومن المقرر سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين.

 

الخلية الإعلامية 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة الى المتهمين؛ ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالًا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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