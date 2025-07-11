السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع سيف الجزيري ومحمد هاني

محمد هاني لاعب النادي
محمد هاني لاعب النادي الأهلي، فيتو

الزمالك، كشف نايف حسن المنصوري عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي خورفكان الإماراتي حقيقة المفاوضات مع سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإماراتية مساء الخميس إلى أن نادي خورفكان الإماراتي يرغب في التعاقد مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، نجم الزمالك خلال الميركاتو الجاري.

سيف الدين الجزيري، فيتو
سيف الدين الجزيري، فيتو

لم نتفاوض مع الجزيري مطلقا

وقال المنصوري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "لم نتفاوض مع الزمالك للتعاقد مع الجزيري ".

وتابع: "خورفكان أنهى ملف الأجانب منذ شهر ماضي، وكل ما يقال عن مفاوضات نادينا مع الجزيري غير صحيحة على الإطلاق".

وأكمل: "أعتقد أن ما يقال بِشأن هذا الأمر مجرد شائعات، مع احترمنا للجزيري هو لاعب محترم ومعروف".

لم يتفاوض معنا أي وكيل بشأن الجزيري 

وذكر: "أنا مسؤول عن التعاقدات في النادي ولم يتفاوض معنا أي وكيل مصري بشأن الجزيري ولم نتفاوض مع أي لاعب مصري في الوقت الحالي".

واختتم المنصوري حديثه قائلا: "كذلك لم ندخل في مفاوضات مع محمد هاني لاعب النادي الأهلي كما قيل، لقد كانت شائعات، لم نتفاوض مع أي لاعب من الدوري المصري خلال الموسم الجاري".

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