إصابة طفل بطلق ناري في قنا

أصيب طفل عمره 4 أعوام بطلق خرطوش، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة في قرية الفاوية، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز دشنا مفاده إصابة طفل بطلق خرطوش في قرية الفاوية بدائرة المركز.

وأسفر ذلك عن إصابة ع.ع، 4 أعوام بطلق خرطوش، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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