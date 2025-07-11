استمر أكثر من ٥ ساعات، لقطات ترصد جهود الحماية المدنية لإخماد حريق مصنع بدر (فيديو)

حصلت فيتو علي مقاطع فيديو ترصد محاولات وجهود قوات الحماية المدنية للسيطرة علي حريق مصنع منظفات بمدينة بدر، وذلك لأكثر من ٥ ساعات متواصلة.

وارتفع عدد المصابين في حريق داخل مصنع منظفات بمدينة بدر لـ 10 أشخاص، وتم إسعاف البعض في الحال، والبعض الآخر تم نقلهم لأقرب مستشفي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق لإخماده.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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