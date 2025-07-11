صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية

عقد اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا اجتماعًا موسعًا، لمناقشة خطة مديرية الشئون الصحية بقنا في التصدي لأمراض الصيف والأمراض الوبائية التي تنتقل خلال تلك الفترة من العام.

واستعرض وكيل الوزارة آخر المستجدات والأرقام عن الحالات المصابة بأمراض الصيف، وفقًا لترددهم لطلب العلاج علي منافذ الرعاية الصحية المختلفة داخل المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة إلي أن اللقاء تضمن مناقشة وعرض الوضع الوبائي لأمراض الصيف، وأعمال الترصد الوبائى ومكافحة الأمراض، وأعمال الترصد والتصنيف الحشري، وحصر أماكن توالد اليرقات والبعوض، هذا بالإضافة إلي أعمال الإصحاح والمسح البيئي وحصر أماكن تجمع القمامة في غير أماكنها وأماكن تجمع مياه الصرف.

ومن جانبه، أوصى السكرتير العام بتشكيل لجنة مراجعة للوضع الوبائي لأمراض الصيف بالمحافظة خلال النصف الأول من العام 2025 وذلك من خلال الإدارة العامة للشئون الوقائية بقنا ممثلة في إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية وإدارة صحة البيئة وإدارة المتوطنة وناقلات الأمراض وبالتنسيق مع المجالس المحلية والجهات المعنية.

مكافحة أمراض الصيف بقنا

كما أوصى الاجتماع بانعقاد اللجنة بصفة شهرية لمراجعة الوضع الوبائي وخطة مكافحة أمراض الصيف.

حضر الاجتماع الدكتورة نهلة محمد جاد الكريم المدير الوقائي بمديرية الصحة،دكتور محمد جابر عثمان مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية،دكتور أسامة قليد مدير إدارة صحة البيئة، دكتور ماجد ريمون مدير إدارة المتوطنة بالمديرية،المهندسة وفاء حجاجي مدير ادارة ناقلات الأمراض بالمديرية، دكتورة سلمى القاضي مدير المكتب الفني بالمديرية

كما حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة وممثلين عن إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، مديرية الري والموارد المائية، مديرية الزراعة، شركة المياه والصرف الصحي، شؤون المجالس بالمحافظة، الحوكمة الداخلية والمراجعة بالمحافظة.

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