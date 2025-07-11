ختام ورشة "السينوغرافيا" بالمهرجان القومي للمسرح وتوزيع الشهادات على المتدربين (صور)

شهد المهرجان القومي للمسرح المصري ختام فعاليات ورشة السينوغرافيا التي قدّمها مهندس الديكور الدكتور عمرو الأشرف، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المصاحب للدورة الثامنة عشرة من المهرجان، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر".

و حضر ختام الورشة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج د.عادل عبده مدير المهرجان، حيث حرصا على توزيع شهادات علي المشاركين في الورشة وتسليمهم شهادات المشاركة، تعبيرًا عن دعم المهرجان الدائم لتنمية مهارات الشباب وصناع المسرح في مختلف تخصصاتهم.

ورشة السينوغرافيا بالمهرجان القومي للمسرح

وقد عبّر الدكتور عمرو الأشرف خلال كلمته في الختام عن سعادته بالمستوى المتميز للمشاركين، مشيرًا إلى أهمية ورش السينوغرافيا في بناء وعي بصري لدى صناع العرض المسرحي، ومؤكدًا أن هذه المبادرات تُسهم في خلق جيل جديد قادر على تطوير جماليات المسرح المصري من خلال فهم معمّق للفضاء المسرحي وتكويناته.

وتأتي ورشة السينوغرافيا ضمن سلسلة من الورش الفنية والتقنية التي ينظمها المهرجان هذا العام، سعيًا لتقديم محتوى تدريبي متخصص ومجاني، يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في مجالات الإخراج، والتمثيل، والتأليف، والإضاءة، والسينوغرافيا، وغيرها من مفردات العمل المسرحي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

يُذكر أن الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، تنطلق رسميًا في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية، بالإضافة إلى عروض القطاع الخاص، وتحت إشراف قطاعات الوزارة المختلفة، منها البيت الفني للمسرح، وهيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

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