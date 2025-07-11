بعد الموافقة على طلبات الأهلي، عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي

اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق الحزم السعودي، بعد موافقة النادي السعودي على جميع طلبات الأهلي المالية الخاصة برحيل اللاعب.

وشهدت مفاوضات الأهلي والحزم العديد من الاجتماعات عبر تقنية زوم والمكالمات الهاتفية بين الطرفين، وطلب فيها الأهلي العديد من الطلبات المالية، ووافق عليها مسئولو الفريق السعودي ليقترب عبد القادر من الانتقال لفريق الحزم.

وينتظر الحزم السعودي من الأهلي الرد النهائي بشأن إتمام الصفقة على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة وأن النادي السعودي قدم العرضين للأهلي.

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

مفاوضات الأهلي وحجازي

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مقربة من اللاعب أحمد حجازي، لاعب نيوم السعودي، تطورات مفاوضات النادي الأهلي، معه للعودة إلى القلعة الحمراء، بعد طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، تدعيم خط الدفاع بأكثر من لاعب.

وقالت المصادر إن أحمد حجازي أبلغ بعض المقربين منه، خلال تواجده حاليا في الساحل الشمالي لقضاء إجازته، بوجود مفاوضات جادة من جانب النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه حاليا يدرس عرض الأحمر، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.

مهلة الأهلي لـ وسام أبو علي

وكان الأهلي تعاقد مع ياسين مرعي لتدعيم دفاعاته قادما من فريق فاركو كما قام بضم أحمد رمضان بيكهام قبل انطلاق كأس العالم للأندية موسم على سبيل الإعارة.

أخطر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي وسام أبوعلي ووكيله بأن العروض التي تلقاها النادي لرحيل اللاعب لم ترتق للمطالب المالية التي يطمح الأهلي في الوصول إليها والحصول عليها نظير بيع اللاعب.

وأكد المسئولون عن الكرة بالقلعة الحمراء للاعب ووكيله أن الأهلي سيغلق ملف رحيله بداية من الرابع عشر من الشهر الجاري وهو موعد تجمع الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وأنه بعد هذا الموعد لن يقوم النادي بفتح ملف رحيل أو احتراف أي لاعب بالفريق لزيادة التركيز بين اللاعبين.

وتلقى الأهلي أكثر من عرض لبيع وسام أبو علي إلا أن جميع العروض لم ترتقِ للمبلغ الذي يطمح الأهلي في الوصول إليه وقدره عشرة ملايين دولار.

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