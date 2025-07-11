الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حريق بمصنع منظفات ببدر ( فيديو وصور)

جانب من اندلاع حريق
جانب من اندلاع حريق مصنع بدر، فيتو

أصيب ٧ أشخاص في حريق داخل مصنع منظفات بمدينة بدر، منذ قليل، ودفعت الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وحصلت فيتو على الصور الاولى ومقطع فيديو يرصد اللحظات الاولي لاشتعال الحريق بالمصنع.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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