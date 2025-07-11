الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يحيل واقعة مشاجرة مواطن مع موظفي الوحدة المحلية بطهطا للنيابة الإدارية

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإحالة واقعة اعتراض أحد أصحاب المحال التجارية بمدينة طهطا على رفع الإشغال من أمام محله، واشتباكه مع بعض أفراد حملة الإشغالات، أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات وتعديات على الطريق العام للنيابة الإدارية، لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وذلك في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد محافظ سوهاج أن هناك تعليمات واضحة وصارمة تم توجيهها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بشأن ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في مختلف شوارع المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع الأجهزة التنفيذية، ودعم جهود الوحدات المحلية في أداء عملها، بما يخدم الصالح العام ويحفظ النظام والمظهر الحضاري للشوارع دون أي إساءة لأى مواطن أو تجاوز ضد العاملين بالوحدات المحلية أو المنوط بهم تنفيذ التكليفات والقرارات التى من شأنها التيسير على المواطنين.

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