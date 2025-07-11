الخارجية الأمريكية تسرح 1350 موظفا ضمن خطة ترامب لإصلاح السلك الدبلوماسي

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن بدء وزارة الخارجية الأمريكية في تسريح أكثر من 1350 موظفا من العاملين في الولايات المتحدة مع مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في عملية إصلاح للسلك الدبلوماسي، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل يقول منتقدون إنها ستقوض المصالح الأمريكية في الخارج.

تسريح 1350 موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية

وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفا في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.

وتشهد الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة ضغوطًا متزايدة لإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، ضمن توجهات إدارية تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، وهو ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على فعالية التمثيل الدبلوماسي الأمريكي عالميًا.

ومنذ تولى ترامب إدارته الجديدة، تصاعدت الدعوات لإصلاح مؤسسات الدولة، بما فيها الخارجية، من خلال خفض أعداد الموظفين وتحديث آليات العمل، لكن هذه الإجراءات ووجهت بانتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بتراجع الدور الدبلوماسي للولايات المتحدة.

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