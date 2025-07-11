الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

عقوبات تصل للحبس، المترو يحذر حاملي هذه الاشتراكات

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو

حذرت شركة المترو الطلاب من استخدام الاشتراك الخاص بالعام الدراسي المنقضي. 

حيث يستعد  مترو الأنفاق لنهاية العام الدراسي 2025 خلال الأيام المقبلة، ويشمل الاستعداد متابعة حالة  الاشتراكات الطلابية والمقرر انتهاؤها بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي. 

انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة، وبعدها لا يحق للطالب استخدام الاشتراك إلا بعد تحرير الاشتراك الجديد العام المقبل. 

من ناحية أخرى، تقرر أنه في حالة ضبط أي حالة تستخدم اشتراك المترو الطلابي بعد نهاية العام الدراسي ستطبق عليها اللائحة التي تشمل منع الطالب من تحرير اشتراك طلابي مرة أخرى، وتوقيع عقوبات عليه قد تصل إلى حد الحبس.

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