تداول 14 ألف طن و878 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (14000) طن بضائع و(878) شاحنة و(293) سيارة.

وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(554) شاحنة و(266) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(324) شاحنة و(27) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الجمعة، لاستقبال ثلاث سفن وهي Belagos Express، القاهرة والحرية2 بينما تغادر السفينة ALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين Belagos Express والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(327) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، ونيو عقبة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1737 راكبا بموانيها.



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