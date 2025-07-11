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اقتصاد

60 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط

مزاد السيارات، فيتو
مزاد السيارات، فيتو

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد وجمارك دمياط، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٤٧ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد دمياط.

 

بيع ٢٣ لوط سيارة من سيارات جمارك بورسعيد

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي ٢٣ لوط سيارة من سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ١٥ مليون و٦٢٠ ألفًا و٥٠٠ جنيه و١٦ لوطًّا من بضائع جمرك بورسعيد بمبلغ ٦ ملايين و٩٧٢ ألفًا و٤٠٠ جنيه.

كما تم البيع  لعدد ٧ لوطات بضائع جمارك دمياط بمبلغ ٣٧ مليونًا ٧٧٣ ألف جنيه.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للوطات المباعة ٤٦ لوط سيارات وبضائع، بمبلغ ٦٠ مليونًا و٣٦٥ ألفًا و٩٠٠ جنيه.

وجاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة بيع بالمزاد العلني جمارك بورسعيد البضائع الراكدة سيارات جمارك

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