أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11- 7- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الجمعة، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

404 ريالًات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

354 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

303 ريالًات للبيع

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين آخرين، ما عزَّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن. غير أن قوة الدولار حدَّت من مكاسب المعدن الأصفر في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 3336.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 3349.10 دولار.

وعلى صعيد آخر، ظل الطلب على الذهب المادي ضعيفًا هذا الأسبوع في الأسواق الآسيوية الكبرى، حيث أثّر تذبذب الأسعار سلبًا في معنويات المشترين.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 37.41 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1356.83 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1145.72 دولار

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