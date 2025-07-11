الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس مركز البحوث الزراعية يبحث في باريس سبل التعاون مع (CIHEAM)

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، فيتو
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في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون العلمي في المجال الزراعي، أجرى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، زيارة رسمية إلي العاصمة الفرنسية باريس بناء على تكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشجيع ودعم التعاون الدولي والشراكات الدولية مع المراكز الدولية.

عقد عبد العظيم اليوم سلسلة من اللقاءات الهامة مع قيادات المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لحوض البحر المتوسط (CIHEAM) وممثلي مؤسسة سيام (CIHEAM-IAM Montpellier).
وخلال الزيارة، ناقش الدكتور عادل عبد العظيم مع قيادات المركز سبل تعميق التعاون البحثي والتقني بين الجانبين في مجالات الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، والأمن الغذائي، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية في مصر ودول حوض البحر المتوسط.
 

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به CIHEAM. وبحث الجانبان سبل توسيع مشاريع الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، مع التركيز على تبادل الخبرات بين مصر ودول البحر المتوسط تتمثل في:
1. بناء القدرات وتبادل الخبراء
2. الاتفاق على تنظيم ورش عمل وتدريب مشترك للباحثين والفنيين المصريين في مراكز CIHEAM الثلاث، بالإضافة إلى استقبال باحثين من دول حوض المتوسط لمشاركة الخبرات الميدانية في مصر. والعمل في اطارمبادرات بشأن الأمن الغذائي 
3. مناقشة إطلاق مشاريع تطبيقية لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية الآمنة، واستثمار الابتكارات في تقنيات الزراعة الذكية والري الحديث.
كما تناولت المباحثات اهم الخطوات التنفيذية لبرامج بناء القدرات والتدريب وتبادل الباحثين والخبرات الفنية، إلى جانب إمكانات دعم المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الذكية، وإنتاج الغذاء الآمن، والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة المياه والموارد الطبيعية.

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الدكتور عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية باريس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة

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