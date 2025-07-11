السيسي يهنئ رؤساء 4 دول أفريقية بذكرى أيام الاستقلال والعيد القومي والتحرير

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس لازاروس ماكارثى تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الرئيس السيسي أوفد محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر

كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة، إلى الرئيس عثمان غزالى رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلي الرئيس وسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر؛ بمناسبة الاحتفال بذكري العيد القومي.

كما بعث الرئيس السيسى ، برقية تهنئة، إلى الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.

وأوفد الرئيس محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

القس ديفيد تيفا كابو الحاكم العام لجزر سولومون

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى القس ديفيد تيفا كابو الحاكم العام لجزر سولومون بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

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