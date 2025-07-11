الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظات

وفاة عامل في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالمنيا

وفاة عامل في حادث
وفاة عامل في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالمنيا

لقي عامل مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة عامل في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

مركز مطاي شمال محافظة المنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة محمد حمدان، في الحادث ومقيم في مركز  سمسطا بمحافظة بني سويف.

سمسطا بمحافظة بني سويف

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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