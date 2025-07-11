ضبط لصين متورطين في سرقة مساكن بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لقيامهما بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بـ منطقة المطرية.

سرقة مساكن بالمطرية



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامهما بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، بحوزتهما تم العثور على بعض المشغولات الذهبية.



وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل لدى أحد المتعاملين معهم (مالك محل مجوهرات – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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