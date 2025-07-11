إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ختام الامتحانات (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، بالتزامن مع ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط أجواء صيفية معتدلة ومتابعة مستمرة من الأجهزة المعنية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شاطئي المندرة العام وبحري المميز سجلا نسبة إشغال بلغت 100%، مع رفع الرايات الخضراء، مما يعكس استقرار حالة البحر وملاءمته للسباحة.

كما وصلت نسبة الإشغال في شواطئ البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب إلى نحو 80%، وسط إقبال ملحوظ من الأسر والعائلات، في ظل الاستعدادات والتجهيزات التي تم توفيرها.

في المقابل، أوضحت الإدارة أن القطاع الشرقي شهد رفع الرايات الصفراء على عدد من الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج، فيما تم رفع الرايات الحمراء في القطاع الغربي، مع تسجيل نسبة إشغال بلغت 25% فقط، نتيجة اضطراب نسبي في حالة البحر بتلك المنطقة.

وأهابت الإدارة برواد المصايف ضرورة الالتزام بالتعليمات والرايات المرفوعة على الشواطئ حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن شاطئ ميامي يقترب من رفع لافتة "كامل العدد" خلال أقل من ساعة، نظرًا لزيادة الإقبال.

وأكدت الإدارة استمرار متابعة الأوضاع على الشواطئ من خلال فرق الإنقاذ والتفتيش الدوري، لتوفير تجربة آمنة وممتعة للمصطافين.

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