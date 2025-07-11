يحييها الـ 7 الكبار، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الجمعة

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 30 ق.

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة بتلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل.

ثم تُنقل شعائر صلاة شعائر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية من جامع الأزهر بسورة الكهف بتلاوة مصطفى إسماعيل.

ثم تُنقل شعائر صلاة شعائر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية من جامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة فيها تلاوة قرآنية للشيخ أحمد تميم المراغي، والخطيب الشيخ إبراهيم الهدهد يقدمها عماد عطية من إخراج جمال السعيد علي جمال السعيد جمال السعيد علي.



وتنقل شعائر صلاة الجمعة على القناة الثانية من رحاب مسجد الليث بن سعد بالتلفزيون فيها تلاوة قرآنية للشيخ القارئ السعيد فيصل الخطيب الشيخ سيد عبد المنعم يقدمها الدكتور وليد الحسيني من إخراج عمرو نايل.

19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 43 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النجم / القمر / الطارق45 ق.



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /على حجاج السويسى وما تيسر سورة آل عمران 44 ق.



02:56(قبل الفجر) للشيخ / محمد بدر حسين وما تيسر من سورة البقرة 30ق.



و تلاوات المصحف المرتل ليوم الجمعة



الساعة ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / القصص ومدة التلاوة/ ٢٧ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم ومدة التلاوة/ ٣١ ق.



الساعة / ١٠:٤٧ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور الروم لقمان السجدة الأحزاب ومدة التلاوة / ٣١ق.



الساعة / ١١:٢٨ تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة/ ١٥:١٤/ تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور سبأ فاطر يس ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور پس - الصافات - ص ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٢:٢٥ تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي ص - الزمر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٤٠٤٨ / تلاوة للقاري محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الزس - غافر ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٥٠٢٢ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سورتي فصلت الشورى ومدة التلاوة / ۲۸ ق.

المصحف المرتل



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٩- والتلاوة من / من آية ٩٩ سورة التوبة إلى آية ١٤ سورة يونس تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف / ومدة التلاوة ٢٢ ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٤١- والتلاوة من سورة الرعد من آية ٢٦ إلى أية ٢٧ من سورة إبراهيم سبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة ٢٣ ق.



أما الختمة المرتلة

الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ / محمود حسین منصور / من الآية ٨ من سورة الرعد وحتى الآية ٣١.

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