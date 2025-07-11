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ضبط 1،5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في برج العرب

ضبط 1،5 طن دقيق بلدي
ضبط 1،5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية أمس الخميس، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

      
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لحيازته وتجميعه دقيق بلدى مدعم من السوق السوداء بغرض سد العجز في الأرصدة  لدية والاتجار غير المشروع والتربح.

 

وتم ضبط والتحفظ على 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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التموين بالاسكندرية الاسكندرية الفريق أحمد خالد

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