صراع متجدد بين الأهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية، فشل صفقة أسامة فيصل بسبب مزاد نادي القلعة الحمراء، والأبيض يرد على صفعة زيزو بهذه الطريقة

يشهد موسم الانتقالات الصيفي 2025-2026 صراعا شرسا بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في ظل سعي كل منهما لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر المتاحة، استعدادًا لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.

صراع الأهلي والزمالك على ثنائي البنك الأهلي

في مقدمة هذا الصراع برز التنافس الساخن بين الأهلي والزمالك على ثنائي فريق البنك الأهلي، أسامة فيصل وأحمد ربيع.

وكان الأهلي قريبا من التعاقد مع أسامة فيصل، إلا أن دخول الزمالك في الصفقة جعل البنك الأهلي يفتح مزادًا على اللاعب مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه ليخرج الفريقين من الصفقة.

أما أحمد ربيع فكان أقرب من الزمالك للأهلي في ظل حاجة الفريق للاعب ارتكاز، وينتظر الأبيض حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

اللاعب الفلسطيني حامد حمدان يشعل المنافسة بين الأهلي والزمالك

الملف الفلسطيني لم يكن بعيدا عن هذا التنافس، حيث اشتعل الصراع مجددا على لاعب بتروجت،حامد حمدان، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مؤخرا بالإضافة إلى أنه يتم قيده كلاعب محلي.

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة.

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عامًا تقريبًا.

الزمالك يرد بصفقة عبد القادر بعد رحيل زيزو للأهلي

وفي خطوة مفاجئة تعكس حجم التوتر بين الناديين، بدأ الزمالك التحرك الجاد لضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، وذلك كرد مباشر على الصفقة التي هزت الشارع الرياضي المصري وهي انضمام أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء.

شهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين أحمد عبد القادر والنادي الأهلي.

أحمد عبد القادر تلقى عرضين أحدهما من الحزم السعودي، والآخر من سيراميكا كليوباترا.

ورغم العرض السعودي، يفضل مسؤولو النادي الأهلي توجيه عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا، في إطار صفقة تبادلية محتملة، للحصول على خدمات محمد شكري.

أحمد عبدالقادر أبدى تحفظه على خطوة الانتقال إلى سيراميكا، ولم يرحب بالفكرة حتى الآن، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف خارجي.

وتكمن مخاوف الأهلي الرئيسية في احتمال انتقال اللاعب لاحقًا إلى أندية منافسة، مثل الزمالك أو بيراميدز، خاصة بعد تعنت اللاعب في المفاوضات السابقة بشأن إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلمت فيتو أن إدارة الأهلي ترغب في التجديد للاعب وخروجه على سبيل الإعارة ولكن عبد القادر رفض فكرة الإعارة ويتمسك بالبيع النهائي.

موسم ساخن خارج الملعب بين الأهلي والزمالك

بشكل عام يعكس الميركاتو الحالي حالة من التوتر والتنافس غير المسبوق بين الأهلي والزمالك حيث لم يعد الصراع داخل الملعب فقط، بل امتد إلى الصفقات ووكلاء اللاعبين.

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