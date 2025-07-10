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رياضة

بايرن ميونخ ينافس إنتر ميلان ومانشستر يونايتد على ضم مهاجم تشيلسي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تجدد مؤخرًا اهتمام نادي بايرن ميونخ بالمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا، لكن أحد الأندية الأوروبية الكبرى قد يفسد خطط العملاق البافاري، ومديره الرياضي ماكس إيبرل.

 

إنتر ميلان ينافس بايرن ميونخ على صفقة نكونكو

وفقًا لمعلومات خبير الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، فإن إنتر ميلان يدرس أيضا التعاقد مع نكونكو.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أبدى بايرن ميونخ اهتمامه مرة أخرى باللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا.

أرقام كريستوفر نكونكو

وانتقل نكونكو في يونيو 2023 من لايبزيج إلى تشيلسي، مقابل حوالي 60 مليون يورو، بعقد مدته 6 سنوات.

لكن الفرنسي لم يشارك سوى في 27 مباراة، خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 9 مواجهات فقط في التشكيلة الأساسية، وسجل 3 أهداف.

وتحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، شارك نكونكو بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.. فخلال بطولة العالم للأندية، ظهر الفرنسي في 5 من مباريات البلوز الـ6، حتى الآن، 3 منها أساسيًا.

مانشستر يونايتد مهتم بضم نكونكو

وإلى جانب بايرن ميونخ وإنتر ميلان، يبدو أن مانشستر يونايتد أيضًا مهتم بضم كونكو، وقدم بالفعل عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضمه، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويبحث بايرن ميونخ عن خيارات أخرى لتعزيز هجومه، من بينها لاعب شتوتجارت، نيك فولتماده.

لكن نكونكو نفسه، يركز اهتمامه في الوقت الحالي على نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيجمع البلوز مع باريس سان جيرمان، الأحد المقبل.

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