الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشكيل لجنة لفحص عينات مياه الشرب فى سوهاج

تشكيل لجنة لفحص عينات
تشكيل لجنة لفحص عينات مياه الشرب فى سوهاج، فيتو

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أن مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب بنجع القيصان بمركز سوهاج، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الصحة والوحدة المحلية والشركة لفحص عينات المياه بالنجع، وذلك عقب إرسال مواطن شكوى إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حول جودة مياه الشرب.


وأكد الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة أنه تم رفع عينات حقلية النجع المذكور وجاءت جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ولقرار وزير الصحة رقم 458 لعام 2007.

ومن الجدير بالذكر أنه النجع المذكور يتغذى من محطة مياه اولاد عزاز الجوفية المكلورة خلطا مع محطة مياه توسعات سوهاج غرب (الشوش)، وأنه يتم دوريا تنفيذ خطط غسيل الشبكات وان الشركة تولى اهتمام بالغ بجودة مياه الشرب وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة الفرعية والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك ومعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة الجهاز الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف

مواد متعلقة

29 مرشحًا، غلق باب التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ في سوهاج

محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألفا و778 مشروعا بقيمة 4.7 مليار جنيه

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

الأوقاف تؤكد رفضها زيارة أئمة من أوروبا للكيان الصهيوني: خروج عن السياق الأخلاقي

صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألف جنيه لكل مصاب

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تطور جديد في معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية لاعتدائه على طفل

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

حكم تخصيص يوم الخميس بدعاء معين

المزيد
الجريدة الرسمية