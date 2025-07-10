تشكيل لجنة لفحص عينات مياه الشرب فى سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أن مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب بنجع القيصان بمركز سوهاج، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الصحة والوحدة المحلية والشركة لفحص عينات المياه بالنجع، وذلك عقب إرسال مواطن شكوى إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حول جودة مياه الشرب.



وأكد الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة أنه تم رفع عينات حقلية النجع المذكور وجاءت جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ولقرار وزير الصحة رقم 458 لعام 2007.

ومن الجدير بالذكر أنه النجع المذكور يتغذى من محطة مياه اولاد عزاز الجوفية المكلورة خلطا مع محطة مياه توسعات سوهاج غرب (الشوش)، وأنه يتم دوريا تنفيذ خطط غسيل الشبكات وان الشركة تولى اهتمام بالغ بجودة مياه الشرب وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة الفرعية والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك ومعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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