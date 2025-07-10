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مفتي الجمهورية يندد بزيارة "الأئمة الأوروبيين" للكيان الصهيوني: عمائم مزيفة تخدم التطبيع

زيارة الأئمة الأوروبيين
زيارة "الأئمة الأوروبيين" للكيان الصهيوني، فيتو

استنكر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الزيارة التي قام بها مؤخرًا عدد من الأشخاص الذين يسوِّقون أنفسهم على أنهم من رجال الدين تحت مسمى "الأئمة الأوروبيين" إلى الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها "زيارة منكرة ومشهد شائن"، يروج لسلام زائف وحوار مزيّف على حساب دماء الأبرياء.

مفتي الجمهورية يندد بزيارة "الأئمة الأوروبيين" للكيان الصهيوني

وقال مفتي الجمهورية، في بيان رسمي، إنه تابع ببالغ الأسف هذه الزيارة التي وصفها بأنها "وصمة عار في جبين من ارتدوها"، مؤكدًا أن من شاركوا فيها "باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشحوا برداء الدين زورًا وبهتانًا"، فقط ليقفوا أمام قادة الكيان الصهيوني في مشهد يتعارض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية.

وتساءل الدكتور نظير عياد مستنكرًا:"أيُّ حوارٍ هذا الذي يُدار على مائدة المحتل؟! وأيُّ تعايش يُبنى على أشلاء المظلومين وركام البيوت وجثث الأطفال؟!"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات لا تخدم إلا مشروعًا سياسيًّا رخيصًا، يتم فيه استغلال العمائم المزيفة لتجميل وجه كيان دموي غاصب، وتقديم واجهة إسلامية مخادعة تسعى لتطبيع مرفوض وتزييف متعمد للوعي.

 مفتي الجمهورية: الحوار الحقيقي لا يكون مع من لا يعرفون للتعايش فلسفة

وأكد مفتي الجمهورية أن الحوار الحقيقي لا يكون مع من لا يعرفون للتعايش فلسفة، ولا للحوار لغة، وإنما يواصلون ارتكاب الجرائم بحق الأبرياء في غزة التي تُباد منذ ما يقرب من عامين دون توقف.

وشدد الدكتور نظير عياد على أن الدين الإسلامي بريء من هذه الممارسات، وأن من يروجون لمثل هذه الزيارات لا يمثلون سوى أنفسهم، داعيًا المؤسسات الدينية إلى عدم السماح باستغلال الرموز الدينية في تمرير مشاريع مشبوهة تخدم الاحتلال وتميِّع المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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