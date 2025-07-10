مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني وتوقيع وثائق تعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "لي تشيانغ"، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مستهل زيارة رسمية مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، تناولت سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وشهد اللقاء توقيع عدد من وثائق التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، بما في ذلك: البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، في إطار دعم مشروعات التنمية بمصر، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وأكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تمثل دفعة قوية للتعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مختلف المجالات.

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