نعي مؤثر من روبي لطليقها المخرج الراحل سامح عبد العزيز

نعت روبي، طليقها ووالد نجلتها الوحيدة، المخرج سامح عبد العزيز الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 49 عاما.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة للمخرج الراحل، وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبد العزيز".

وأضافت روبي: “اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ49 عاما، فهو من مواليد عام 1976 تاركا إرث فني متميز سواء بالسينما او التليفزيون.

وأخرج سامح عبد العزيز أول فيلم سينمائي طويل وهو (درس خصوصي) في عام 2005 مع نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، وتلاه بعد ذلك بالعديد من الأفلام الناجحة من أبرزها “أسد وأربع قطط، كباريه، الفرح، حلاوة روح”.

روبي وسامح عبد العزيز

وكانت الزيجة الأولى لـ سامح عبد العزيز من الإعلامية داليا فرج بالقناة الفضائية المصرية وأنجب منها أولاده، وبعد أعمال فنية جمعته بالفنانة روبي فوجئ الوسط الفني والجمهور بإعلان زواج سامح وروبي بعد قصة حب جمعتهما.

وبالفعل كانت زيجته الثانية من روبي، وهي أبرز زيجاته وهو الزواج الذي استمر لفترة قبل أن تدب الخلافات بينهما ويتم الانفصال وسط خلافات وصلت إلى اتهم كل منهما الآخر بأنه المسئول عن فشل تلك الزيجة، وطلبت روبي الخلع من زوجها المخرج سامح عبد العزيز.

وكانت بداية الخلافات بينهما عقب إنجاب روبي طفلتها الوحيدة «طيبة» من سامح عبد العزيز بعام واحد، تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها لطلب الخلع.

ثم عادت إليه مرة أخرى على أمل الإصلاح وعودة الحياة إلى مجاريها لكن دون جدوى.. وقررت المحكمة شطب دعوى الخلع بعد تغيب الطرفين ووكيليهما عن حضور الجلسة، وبعدها بفترة قصيرة خرج كل من الفنانة روبي وزوجها السابق ليعلنا انفصالهما في هدوء.

وكانت الفنانة روبي تزوجت سرا من المخرج سامح عبد العزيز بناء على رغبته حرصا على مشاعر زوجته الأولى خاصة أنه أب لثلاثة أطفال من زوجته الأولى، وعقب ولادة طفلتها الأولى منه في أمريكا بأيام قليلة أعلنت روبي طلاقها، فيما قال عبد العزيز إنه انفصل عن روبي في هدوء تام، وأنهما سيظلان أصدقاء.

وعقب الانفصال بين سامح وروبي عادت الشائعات لتنطلق عن مساع لعودة الاثنين إلى بعضهما إلا أن ذلك لم يتم بل على العكس عاد بعدها سامح إلى زوجته الأولى وأم أولاده من جديد.

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