طالبات الثانوية بعد انتهاء الامتحانات: "هنقضي الإجازة نوم وفسح" (فيديو)

وسط أجواء من الفرح والارتياح، ودّع طلاب الثانوية العامة 20225، ماراثون الامتحانات اليوم، ليختموا عاما دراسيا طويلا ومليئا بالتوتر والضغوط النفسية.

وبمجرد خروجهم من اللجان، علت الزغاريد والضحكات، وردّد الطلاب الأغاني احتفالًا بانتهاء آخر يوم امتحانات.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وفي جولة ميدانية لـ"فيتو" أمام عدد من اللجان، رصدت عدسة فيتو مظاهر الفرح التي عمّت المكان، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بانتهاء العام الدراسي الذي وصفوه بـ"الأصعب"، مؤكدين أن امتحان الإحصاء كان في مستوى الطالب المتوسط، وفتح لهم الباب للاحتفال دون قلق.

الطالبة منة الله أحمد قالت مبتسمة: "أول حاجة هعملها إني أزغرط وأغني مع صحابي احتفالًا بانتهاء الامتحانات.. استنينا اليوم ده من شهور، وهنغني ونفرح لحد بكره، وأكيد هخرج مع صحابي نحتفل باليوم اللي كنا بنحلم بيه."

أما الطالبة نرمين خالد فقد أكدت أن أول خططها للإجازة هي "النوم": "أنا اكتر حاجة اتحرمت منها طول السنة هي النوم.. كنا بنذاكر بالساعات ونسهر طول الليل، غير التوتر طول السنة مكنش بيجلنا نوم، فالإجازة كلها نوم، وبعدها أفكر أسافر أو أخرج مع أصحابي."

فيما قالت الطالبة سارة محمود إنها تخطط لقضاء بعض الوقت في أحد الشواطئ، وأضافت: "نفسي أسافر أي بحر، مش مهم فين، المهم أغير جو وأفصل عن كل حاجة اسمها ثانوية عامة".

واتفق معظم الطلاب على أن الإجازة ستكون مخصصة بالكامل للراحة والاستجمام، مع بعض الأنشطة الترفيهية التي افتقدوها خلال العام، مثل الخروج، السفر، ومشاهدة الأفلام، إضافة إلى قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

أولياء الأمور بدورهم لم يخفوا فرحتهم، وشارك بعضهم الطلاب الاحتفال بالتصفيق وتوزيع العصائر والحلوى، في مشهد عكس حجم المعاناة التي مروا بها جميعًا طوال العام الدراسي.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2025، رسميا اليوم الخميس، بانتهاء امتحانات مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء.

وأدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، وأدى طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

كما أكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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