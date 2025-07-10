بعد إغلاق باب التقديم، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بأسوان

أغلقت لجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ 2025 بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلن المستشار إيهاب خلف الله رئيس لجنة تلقى طلبات مرشحي مجلس الشيوخ 2025 بأسوان، قائمة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات الشيوخ 2025، والتي ضمت 8 مرشحين، مناصفة بين المستقلين والأحزاب السياسية.

وضمت القائمة بحسب ترتيب التقديم التالي:

أحمد سعد الدين أحمد درويش، بالمعاش، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم ياسين عبد الصبور محمد عربى، كبير معلمين، مرشح حزب حماة وطن، رمز التاج. متولى محمد متولى، مدير شركة، مرشح حزب النور، رمز الفانوس. أحمد ياسين منصور، علاقات عامة بجامعة أسوان، مرشح حزب العدل، رمز الحصان. محمد عبد القادر عبد العزيز، مدير المنطقة الصناعية بديوان عام محافظة أسوان، مرشح مستقل، رمز بندقية صيد. عيد حسيب حسين، محاسب، مرشح مستقل، رمز صقر. يسرى محمد نادى عبد الحفيظ، معلم تربية رياضية، مرشح مستقل، رمز الأسد. عمرو يوسف إسماعيل، موظف شركة خدمات السكة الحديد، مرشح مستقل، رمز التمساح.

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