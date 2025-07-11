خبير: زيادة الإنتاج ضرورة ملحة لمواجهة التضخم

أكد عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن خفض معدل التضخم يستلزم العمل من خلال عدة آليات من بينها استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا يستلزم وفرة فى المعروض أما من خلال استيراد السلع التى يحتاجها المجتمع أو بالتصنيع لو كانت قدرتها على الاستيراد محدودة نظرا لعدم توافر النقد الأجنبي، موضحا أن التغيرات السعرية سواء كانت ارتفاعا أو انخفاضا ينبغى ألا يزيد على 3% في كل الأحوال.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه بالنسبة للحالة المصرية فلابد من التوسع في الإنتاج المحلي، سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية بكافة أشكالها.

أسباب ارتفاع معدل التضخم

وأشار إلى أنه من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، لافتا إلى أن السوق المصرية تشهد تقلبات سعرية حادة في عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخضراوات، إذ قد يتراوح سعر الكيلو الواحد من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو خلال فترات قصيرة، ثم نجدها في فترات أخرى تتراوح ما بين 20 إلى 50 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن هذه التقلبات السعرية تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبًا على دخل المواطن وتزيد من حالة عدم اليقين في السوق، لافتا إلى أن التقلبات السعرية تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم.

فجوة العرض والطلب

وأوضح أن جوهر المشكلة يكمن في اختلال العلاقة بين العرض والطلب، حيث لا تتمتع السوق المحلية بوفرة كافية من السلع، لا سيما السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية متزايدة. وفي ظل ضعف القدرات الاستيرادية نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية، تصبح زيادة الإنتاج المحلي الخيار الأجدى والأكثر استدامة.

دور الطاقة في رفع الأسعار

وأشار إلى أن تكلفة الطاقة تعد من العوامل الجوهرية المؤثرة على الأسعار، إذ تمثل البنزين، والكهرباء، والغاز، والمازوت مكونات أساسية في عمليات الإنتاج والنقل والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، كما ينعكس ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف المصانع والاستخدام المنزلي.

وأشار إلى روشتة معالجة التضخم تتطلب العمل على إعادة ضبط الأسواق وتوفير السلع والعمل على زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى، وزيادة عدد المصانع الجديدة والعمل علي رفع إنتاجية الفدان.

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