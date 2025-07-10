الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

انتشال جثة أحد ضحايا السيارة الغارقة في نهر النيل بقنا

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة غريق في حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نجاح قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة “م. ع. ع”، أحد الشخصين المفقودين في حادث غرق سيارة ربع نقل داخل نهر النيل بدشنا.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بسقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا في نهر النيل وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، تحت إشراف اللواء مدير الحماية المدنية بقنا.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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