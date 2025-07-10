الإحصاء: 8.2 مليار نسمة عدد سكان العالم في يوليو 2025

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، نظرة تحليلية شاملة لأبرز ملامح الحالة السكانية على المستويين العالمي والمحلي، مع تسليط الضوء على المؤشرات السكانية في مصر، ومدى تأثيرها على خطط التنمية والسياسات الوطنية.

ففي عالمٍ يتسارع فيه التغيير، ويواجه تحديات متشابكة ترتبط بالنمو السكاني والموارد والتنمية المستدامة، يظل "اليوم العالمي للسكان" مناسبة محورية لتجديد الالتزام العالمي بقضايا الإنسان، وخصوصًا ما يتصل بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر. فقد أصبحت قضايا السكان اليوم ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل مؤشرات حية على جودة الحياة وسبل التقدم والنهضة.

حالة السكان في العالم

ووفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2024).

- بلغ عدد سكان العالم 8.2 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2025

-1.29 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا (تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).

-6.94 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا (تشمل المناطق الأقل تقدمًا جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا).

-تتصـدر الهنـد والصـين قائمة الـدول الأكثر سـكانًا في العـالم، حيث تمثـلان 35% من ســكان العـالم في عام 2025، فيما تحتل مصر المرتبة الثالثة عشر عالميًا، والثالثة أفريقيًا، والأولى عربيًا.

من المتوقع أن يشهد العالم نموًا سكانيًا مستمرًا ليصل عدد سكانه إلى نحو 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويرتفع الى 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050، ومن المنتظر أن تستمر الهند في المركز الاول عالميًا من حيث عدد السكان، تليها الصين، مع انخفاض نسبي في نسبتهما من إجمالي سكان العالم إلى 33.2% بحلول عام 2035 و30.4% بحلول عام 2050، وهو ما يعكس التحولات الديموجرافية المتوقعة في آسيا.

في هذا السـياق، تشير التوقعـات إلى حفـاظ مصر على ترتيبهـا الثالث عشر عالميًا في عدد السكان حتى عام 2035، وانتقالها إلى المركز الحادي عشر عالميًا بحلول عام 2050.

وبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 0.84٪ عام 2025، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدمًا إلى 0.08 ٪، في حين يصل إلى 0.98% في الدول الأقل تقدمًا ويكون بالسالب في دول مثل ألمانيا - 0.8%، اليابان -0.5% في حين يرتفع المعدل في دول مثل الصومال 3.28%، النيجر 3.19%.

وبـلغ معـدل وفيات الأطفـال الـرضع علـى مسـتوى الـعالم 26.4 طفـل لـكل ألــف مولود حـي عـام 2025، ينخفض هذا المعدل إلى 1.2 طفل لكل ألف مولود حي في أيسلندا، 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في سلوفينيا، في حين يرتفع المعدل إلى 69.3 طفل لكل ألف مولود حي في سيراليون، 67.7 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا.

وفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2025

وبلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2025 على مستوى العالم 2.2 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المـعدل إلى 1.5 طـفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدمًا ويرتفع إلى 2.4 طـفل لكل سيدة في الدول الأقل تقدمًا، وكذا يصل إلى 0.8 طفل في كوريا الجنوبية، 1 طفل في سنغافورة، في حين بـلغ 5.9 طفل في كل من تشاد والصومال.

64٪ نـسبـــة النســاء المـتـزوجـات اللاتــي يستخدمـن أي وســيلة لمنــع الحـــمل في الفــئة العمــرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالـم عام 2025، وتنخفض النسبـة في الدول العربية لتصل إلى 53%، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 9%.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2025 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الـدول الأكثر تقدمًا 77 سنة للذكـور، مقـابل 83 سنـة للإناث، وفي الـدول الأقــل تقدمـًا70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.

اليوم العالمي للسكان

واليوم العالمي للسكان، يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة. ويأتي احتفال هذا العام 2025 تحت شعار: "تمكين الشباب من تكوين الأسر المرغوب فيها في عالم عادل ومفعم بالأمل" ليؤكد على أن التحديات السكانية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكامل الجهود ووضوح الرؤية.

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