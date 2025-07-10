"مآذن وقباب" و"جدريات النفخ الزجاجي" معرضان للفن التشكيلي بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرضان للفنون التشكيلية يوم الأحد المقبل 13 يوليو، الأول بعنوان ( مآذن وقباب) للفنانة الدكتورة نهى مصطفى أحمد، أما الثانى بعنوان (جداريات النفخ الزجاجى) للدكتورة سها عاطف أمين.

مآذن وقباب بقاعة زياد بكير فى الأوبرا

ويفتتح معرض "مآذن وقباب" فى الواحدة من بعد ظهر الأحد 13 يوليو بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويستمر حتى اليوم التالي الإثنين 14 يوليو.

ويضم المعرض حوالى ٢٥ عمل فنى منفذ باعادة تدوير الخامات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة باستلهام مفردات الفن الإسلامي وذلك عن طريق استخدام مكونات مختلفة منها عجينة الورق والمناديل الورقية كخامة رئيسية مع الخيوط، الخيش، الخرز، أحجار الريزين، أسلاك النحاس، أقراص السي دي، الجلود لتعبر عن دور الأشغال الفنية كأحد مجالات الفنون التشكيلية.

يذكر أن الدكتورة نهى مصطفى أحمد حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية فى التربية الفنية، واصلت دراستها العليا حتى نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه فى فلسفة التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص أشغال فنية، تعمل محاضر بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، شاركت فى العديد من الملتقيات والمعارض الفنية الجماعية والفردية منها ملتقى القاهرة الدولى للفنون التشكيلية، ملتقى المبدعين الدولى السابع للفن التشكيلى، ملتقى بصمات الفنانين التشكيلين العرب، معرض صالون اجيال الدولى، صالون الربيع للفنون التشكيلية الى جانب العديد من المعارض الفنية.

جداريات النفخ الزجاجى بقاعة صلاح طاهر

أما معرض " جداريات النفخ الزجاجى " للتشكيلية الدكتورة سها عاطف أمين يفتتح فى السابعة مساء الأحد 13 يوليو بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الإثنين 14 يوليو.

ويضم المعرض 15 عمل فنى من الزجاج الجدارى والمصهور ووحدات من الزجاج البيركس المشكل بطريقة النفخ بطرق مختلفة منها الصب بالقوالب والتشكيل بالنفخ لتبرز العلاقة بين النفخ والصب توظيفهما فى اعمال جدارية من خامة الزجاج.

يذكر أن الدكتورة سها عاطف أمين فنانة تشكيلية حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 2003، حصلت على درجة الماجيستير فى التصوير الجداري والنحت الزجاجى عام ۲۰۱۹، أقامت العديد من المعارض الفردية والجماعية منها معرض بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية عام 2018.

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