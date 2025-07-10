بالزغاريد والشماريخ والفوم، طلاب الثانوية العامة بالمنيا يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

احتفل طلاب الثانوية العامة في محافظة المنيا بانتهاء امتحاناتهم لعام 2025، حيث شهدت الأجواء أجواء من الفرح والسرور، إذ قام الطلاب بالرقص وإشعال الشماريخ مع أصدقائهم وزملائهم.

بالفوم والزغاريد والشماريخ، طلاب الثانوية العامة تحتفل بانتهاء الامتحانات في المنيا (فيديو وصور)

ورصدت عدسة احتفالات الطلاب بعد انتهاء الامتحانات لجميع الشعب، حيث تجمع العديد منهم للغناء والرقص، وسط أجواء احتفالية احتوت على الفوم والشماريخ والزغاريد.

الثانوية العامة في المنيا

حيث أدى اليوم طلاب النظام الجديد امتحان مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، بالإضافة إلى امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

احتفالات طلاب وطالبات الثانوية العامة في المنيا

أما طلاب النظام القديم، فقد أجروا امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم، واختبروا في مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

الثانوية العامة في المنيا

وفي سياق متصل، أدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان مادة الإحصاء، بينما أدى طلاب النظام القديم امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وعلم الاجتماع في الفترة الثانية.

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