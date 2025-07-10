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صندوق مكافحة الإدمان: 620 اتصالا من سائقين لطلب العلاج من المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" عدد 620 اتصالا هاتفيا من السائقين للعلاج من الإدمان، بالتوازي مع استمرار تكثيف برامج التوعية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

جاء ذلك تزامنا مع تكثيف جهود الصندوق فى تنفيذ  برامج التوعية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين في المواقف العمومية بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى، ضمن الحملة التي تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان "القيادة الآمنة".

وكشف تقرير الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان أن 41 % ممن تقدموا للعلاج من السائقين تتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما و13 % يتراوح أعمارهم من  41 إلى 50 عاما من محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان وأسيوط والشرقية والغربية وقنا والدقهلية والمنيا والبحر الأحمر والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس والأقصر والفيوم والمنوفية وبنى سويف".

أبرز مواد التعاطي

وأوضح التقرير أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش، الترامادول، المخدرات الاصطناعية" وفيما يتعلق بأحد الأسباب الرئيسية للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاء في المقدمة أصدقاء السوء، وحب الاستطلاع والبحث عن المتعة "ضمن المعتقدات الخاطئة للتعاطي" ولذلك جاءت أهمية الحملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي، بينما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، عدم القدرة المادية وضياع الصحة والمشاكل في العمل والخوف على الأولاد والخوف من ارتكاب حوادث.

خطورة تعاطي المواد المخدرة

وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى استمرار تكثيف جهود التوعية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة  مع استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" في تلقي الاتصالات من أي سائق يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم طواعية للعلاج وقبل خضوعه لحملات الكشف على الطرق السريعة، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

على جانب آخر وفي نفس السياق شهدت الحملة الإعلامية التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"،  تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

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