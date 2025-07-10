متحف قناة السويس.. مقتنيات نادرة وتاريخية.. يخلد ذكرى الشهداء والعمال المصريين.. ويفتح أبوابه للجمهور مع عرض هولوجرام

متحف قناة السويس، ونحن نحتفل بعد أيام بذكرى تأميم قناة السويس في السادس والعشرين من يوليو كانت لنا زيارة من خلال جمعيتي كتاب البيئة برئاسة الدكتور محمود بكر وبيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل سليمان، وبدعوة كريمة من إدارة هيئة قناة السويس إلى متحف قناة السويس فى قلب مدينة الإسماعيلية وعلى ضفاف النيل الذي شيد؛ تخليدا لذكرى افتتاح قناة السويس وينتظر افتتاحه رسميا، ويضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي تحكي حكاية حفر القناة بأيد مصرية خالصة، وفقدان 120 ألف مصري حفروا القناة بأيديهم ورووا بدمائهم ترابها.

المتحف يجمع تصميمه بين الطابع العربي والإسلامي والأوروبي، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 2000 قطعة أثرية ووثائق ومجسمات نادرة موزعة على 12 قاعة كبيرة و99 قاعة صغيرة تغطي جميعها رحلة القناة منذ عصور ما قبل الأسرات ــ مصر القديمة ــ وحتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة في أغسطس عام 2015.

مدخل متحف قناة السويس الجديد

يعتبر مبنى قناة السويس القديم من أقدم المباني التاريخية القديمة وهو تابع لهيئة الآثار حاليا، حيث ضمته الآثار كأثر عام 2004، وقد بناه الفرنسيون أثناء تواجدهم في مصر أثناء الحملة الفرنسية، حيث شيده المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس.

واستكمل بناء المبنى عام 1862، ومع الزمن أسئ استخدام المبنى بعد انشاء مبنى جديد للإرشاد في قناة السويس، وتم استغلاله مقرا للأحزاب فتشوهت معالمه ومحيت بعض اساساته ومحتوياته والذى كان في الأساس تحفة إنشائية نادرة.

متحف متكامل يحكى التاريخ



ويشمل مشروع متحف قناة السويس، ترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته إلى سالف عهده وقت الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ القناة منذ نشأتها، وقد تم تحويل المبنى إلى متحف متكامل عام 2023 بعد ثلاث سنوات من الترميم والتطوير نفذته شركة المقاولون العرب بالتعاون مع وزارة الاثار ومركز هندسة الاثار بجامعة القاهرة وباهتمام كامل من الدولة.

صور المركبات الملكية قبل الثورة



يضم متحف قناة السويس قاعات: الحياة البحرية فى عصر ما قبل الأسرات، القنوات القديمة ومنها قناة سيزوستريس، طرق التجارة البحرية القديمة، قاعة مشروع الحفر، طريق الحرير، مشروعات القناة والحداثة، تطور صناعة المراكب، العربات الملكية لإسماعيل وسعيد والملكة نازلي وغيرها، قاعة سعيد باشا، قاعة الخديوي إسماعيل، قاعة التأميم التي تحكي قصة التأميم وبعض وثائق ومقتنيات الرئيس جمال عبد الناصر، قناة السويس الجديدة،

رفض شعبى لتمثال ديليسبس فى بورسعيد

ويحيط بمتحف قناة السويس حديقة واسعة تضم قطعا معمارية أصلية منها تمثال ضخم لديليسبس من الحديد البرونز تم نقله من محافظة بورسعيد بسبب رفض البورسعيديين لوجوده بينهم في محافظتهم كرمز للاستعمار، ومركبا خشبيا أثريا يرمز إلى شكل أول مركب عبرت القناة.

تمثال يتوسط متحف قناة السويس

أدرج ضمن مقتنيات المتحف، استراحة المهندس الفرنسى فرديناند ديليسبس، وكذلك جدارية تذكارية كبرى تحكى تاريخ قناة السويس، كما تشمل مقتنيات متحف قناة السويس الجديد أدوات الحفر، وزى العمال الذين قاموا بالحفر، وخرائط التصميم، ووثائق حفل الافتتاح والشخصيات التي تولت إدارة هيئة قناة السويس.

الصالون الخشبى الذى جلست عليه اوجينى فى حفل الافتتاح

كما يضم متحف قناة السويس الصالون الخشبى الذى جلست عليه الامبراطورة اوجينى يوم حفل الافتتاح وأدوات المائدة التى أكلت بها، وعربات قطار قديمة تعود إلى زمن الحفر واستخدم في نقل العمال بالسخرة من المحافظات، والبيانو الذي عزفت عليه الأوبرا وكتاب وصف مصر بالفرنسية، ونوت بروفات أوبرا عايدة لفيردى.

عبد الناصر يقرأ خطاب التأميم



واختتم اللقاء بالمتحف بزيارة قاعة عرض هولوجرام تحكى فيلم وثائقى من خلال حوار بين الخديوي إسماعيل وديليسبس عن أهمية حفر قناة السويس، وتمثال كبير للرئيس جمال عبد الناصر وهو يحمل فى يده نص الخطاب الذى أعلن من خلاله تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية في 26 يوليو 1956 والذي افتتحه بعبارة “باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ” لتبدأ مرحلة الإدارة المصرية للقناة في 26 يوليو 1956.



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